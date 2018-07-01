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Бразильские фанаты устроили детский праздник в самарской больнице

Сегодня, 20:14

Сегодня маленьких пациентов Самарской детской клинической больницы №1 ожидал неожиданный, потрясающий сюрприз от группы представителей общественного движения «Болельщики радости».

Сегодня утром семеро иностранных парней и одна девушка, говорящих на русском языке, будто персонажи известной сказки в ярких красочных костюмах оттенков бразильской национальной сборной устроили детский праздник в самарской больнице. Ребята в желто-зеленых нарядах с огромными шляпами, большими клоунскими очками на лице и мешком подарков прошли по всем этажам Самарской детской клинической больницы №1, посетили все палаты, уделили внимание и развеселили каждого маленького пациента.

Детей, которые смогли выйти на коридор, ожидал и общий праздник. Гости много пели, танцевали, знакомились и играли абсолютно со всеми, устраивали футбольными матчи с воздушными шариками, дарили национальные бразильские флаги и различную атрибутику болельщиков, а также попросили поддержать вместе с российской сборной футболистов из Бразилии.

Бразильские фанаты рассказали, что они представляют общественное движение "Болельщики радости", которое ведет свою деятельность с 2008 года. Цель организации - подарить радость детям, для чего участники проводят много разных социальных акций. Самара стал первым городом в России, в котором активисты осчастливили болеющих деток.

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