Это победа!!!: Россия феерично разгромила Испанию со счетом 5:4

Сегодня, 19:45

Многие эксперты были уверены, что Испания станет победителем, так как российские футболисты как профессионала еще не доросли до уровня испанской команды. Однако у России все же был шанс поставить рекорд и выйти из группы впервые со времен "футбольной вражды" в СССР. И она им воспользовалась.

Сегодня "Лужники" были заполнены до отказа ярыми болельщиками за сборную Российской Федерации. Среди обычных россиян были и звезды. Например жена Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, была уверена, что Россия победит благодаря поддержке соотечественников. Все надежды оказались оправданны. Также мероприятие посетил Дмитрий Медведев с супругой. Матч между Россией и Испанией стартовал в 17:00 по московскому времени на стадионе "Лужники.

В состав сборной России вошли: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Кузяев, Зобнин, Головин, Жирков, Самедов и Дзюба. Против России в составе Испании выступили: Де Хеа, Пике, Начо, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио, Иско, Диего Коста и Сильва. Станислав Черчесов перед матчем рассказал, что сборная России намерена играть от обороны - с первых минут на поле вышли сразу 5 защитников.

Российская команда начала довольно активное наступление, но испанцы переиграли и начали контролировать игру. Несмотря на это россияне дали хороший отпор. Спустя 8 минут после начала матча Испания забила первый гол в штрафном. Первое очко для испанцев заработал Серхио Рамос. Гол записали на Сергея Ингашевича, так как во время пенальти мяч отскочил в ворота России от его ноги. Далее штрафную присудили Испании, атака российской сборной прошла безрезультатно.

На 29 минуте игры Испания провела уже 231 передачи, в то время как у России насчитывалось всего 58. Эти результаты за первые полчаса показали, что Россия гораздо слабее и победить ей поможет только чудо. На 34-й минуте российские футболисты вновь приблизились к воротам Испании, но забить гол в очередной раз не удалось. На 37 минуте россиянам присудили пенальти. И вот Артём Дзюба забил первый гол для российской сборной. Болельщики на трибунах "сошли с ума".

На 39 минуте счет сравнялся 1:1. Эксперты шутят, что Россия в первом тайме забила два гола, но один из них в собственные ворота. Во втором тайме на после вместо Жиркова на поле вышел Гранат. На 8 минуте второго тайма у Кутепова оказалась желтая карточка. На 15-й минуте Черышев заменил Самедова. А у испанцев Иньеста вышел вместо Сильвы. В ходе второго тайма счет оставался 1:1, но большая часть игры проходила на стороне поля российской сборной. На 42-й минуте второго тайма Акинфеев отразил дерзкое нападение сборной Испании. В последние секунды второго тайма на "Лужниках" к основному времени судья добавил 4 минуты. За столько короткое время команды не смогли "вытянуть" счет в свою сторону. По истечению второго тайма оказалась ничья 1:1. Для определения победителя судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Именно они окончательно определят лидера в этой исторической схватке.

В дополнительном тайме вместо Кузяева на поле вышел Ерохин. Первый дополнительный тайм снова оказался бесполезным. Счет как и прежде остался в ничью.

Такие показатели демонстрируют, что российская сборная выставила достойные силы против соперника, хотя в начале матча россияне давали слабину.

Оказалось, что решить кто сильнее сможет только серия пенальти. Испания начала первой атаковать ворота России. Иньеста уверенно ударил и забил второй гол. Счет оказался 2:1. Далее со стороны России последовал ответный удар. Фёдор Смолов забил в ворота Испании второй для России гол. Третий и четвертый пенальти также оказался успешным. Пике и Игнашевич сравняли счет по пенальти 2:2. В результате общий счет оказался 3:3.

Далее испанский футболист Коке не смог забить в ворота России. Головин перевесил счет в 3:2. Рамос сравнял: 3:3 по пенальти. Черышев снова вывел Россиию вперед своим метким ударом. Теперь у Испании практически нет шансов победить.

Россия феерично разгромила Испанию со счетом 1:1 (3:4 по пенальти)‍ и прошла в 1/4 финала. Это победа!!!