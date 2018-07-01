Татьяна Навка искренне верит в победу России над Испанией

Сегодня, 17:17

Фигуристка отметила, что российская футбольная сборная уже превзошла ожидания и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ, а потому обязательно превзойдет испанскую сборную в этом «историческом матче».

Сегодня на московском стадионе «Лужники» проходит 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 года между национальными сборными России и Испании. Данное невероятное событие с нетерпением ожидают не только футбольные болельщики, но и многие знаменитости и спортсмены - все как один верят в победу России над Испанией.

Поддержать отечественных спортсменов решила и фигуристка Татьяна Навка. В своем микроблоге спортсменка написала, что искренне верит в победу российских футболистов в данном матче, напомнив ребятам, что в них верит вся страна, пожелала красивой игры и долгожданной победы - «Россия вперед».