«Давид против Голиафа?»: Самоуверенность Испании на руку России

Сегодня, 15:49

Месси и Роналду уже отправились домой. Почему бы россиянам не проводить с ЧМ-2018 Иско и Диего Косту?

Сегодня на стадионе «Лужники» состоится второй матч 1/8 финала ЧМ-2018, который станет одним из наиболее ключевых поединков всего мирового первенства. Таковым он является не потому, что рассудит двух фаворитов мундиаля или принципиальных соперников, а потому что решит судьбу хозяина турнира. Сборная России не выходила из группы ни на одном чемпионате мира с момента распада СССР и может сегодня поставить новый рекорд.

Да, россияне подходят к сегодняшнему матчу в статусе откровенного андердога. Да, у Испании, есть звёздный состав с Иньестой, Иско, забившим 10 голов в последних 15 матчах, и высококлассным Диего Костой, отметившимся трижды на групповом этапе. Да, «Фурия роха» взяла за последние десять лет два золота ЧЕ и одно – ЧМ. Да, Испания – бесспорный фаворит турнира, но сколько фаворитов нынешнего мундиаля уже отправились домой. Сборная Португалии имени Криштиану Роналду и Аргентина во главе с гениальным Лео Месси уже остались не у дел, причём они имели проблемы ещё на групповой стадии с менее статусными соперниками.

Как тут не вспомнить действующего чемпиона мира – сборную Германии, занявшую 4-е место в своей группе. К тому же и у испанцев далеко не всё так хорошо, как может показаться. Минимальные победы над такими соперниками, как Иран и Марокко, тому подтверждение. Испанцы по-прежнему верят, что уже одной ногой в ¼ финала, но самоуверенность, как показывает практика, лишь на руку аутсайдеру. И сегодня она на руку России.

Россия же вполне может сыграть роль «тёмной лошадки». Сборная подходила к ЧМ-2018 с самым низким рейтингом FIFA среди всех участников турнира, но в итоге досрочно обеспечила себе выход из группы. Так почему же не воспользоваться статусом домашних стен, поддержкой трибун, всей многомиллионной страны, рьяно болеющей за успехи своей команды, и не явить миру очередную сенсацию чемпионата мира?

Однозначно, не последнюю роль должна сыграть вера россиян в свои силы. К примеру, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже заявил, что российская сборная сумеет победить, если проявит волю и характер.

Преисполнены надежд, похоже, и футболисты национальной команды России. Нападающий Артём Дзюба отметил, что он и его партнёры постараются сыграть на все 300%, чтобы добыть шанс столь желанную победу.

Однозначно Россия против Испании сегодня – это Давид против Голиафа, но Давид не так уже плох, как всем казалось, а Голиаф – выглядит не таким уже грозным и непобедимым… если подобрать пращу нужного размера.