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Футбольный фанат-медведь спрогнозировал итоги матча Испания-Россия

Сегодня, 13:40

Животное стало символом поклонников, которые интересуются спортом во время больших турниров.

Футбольный фанат-медведь во время ЧМ-2018 появился на известном телеканале ESPN в эфире телепрограммы SportCenter. В костюм косолапого одет человек, которых говорит с ведущими о спорте.

На этот раз фанат-медведь спрогнозировал итоги матча Испания-Россия. Эксперт считает, что в 1/8 финала ЧМ-2018 РФ проиграет со счётом 2:3, при этом в другом матче Дания-Хорватия победителем со счётом 0:2 станет первое государство.

Фаната-медведя показывают на ESPN, чтобы привлечь людей, которые не интересуются спортом, к просмотру спортивных программ. По словам представителя канала, медведь стал символом всех тех, кто интересуется спортом только во время проведения крупных спортивных турниров, а в остальное время за спортивным миром вообще не следят.

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