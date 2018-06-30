VistaNews.ru


После поражения в 1/8 финала ЧМ главный тренер сборной Аргентины будет уволен

Сегодня, 22:58

Главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли будет отправлен в отставку. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины (АФА).

Сампаоли будет уволен после поражения его команды от сборной Франции в 1/8 финала ЧМ. Сам тренер заявляет, что не готов пока обсуждать свою дальнейшую карьеру. Он говорит, что игра команды Аргентины на Чемпионате – его огромное разочарование. Имея в составе одного из лучших игроков в мире, команда не смогла создать ему такие условия, чтобы он проявил свои лучшие качества.

Экс-тренер все же поблагодарил аргентинскую команду за усилия, которые они приложили в ходе мундиаля, за то, что игроки старались сделать все возможное для победы. Он говорит, что команда имела шанс до самого конца, но у всех бывают неудачи, и это та самая неудачная игра.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Марадона хочет, чтобы кому-то приложили по лицу после поражения сборной Аргентины

Месси не вывел сборную Аргентины в плей-офф ЧМ-2018

Лев: «Я в шоке, что мы не смогли обыграть Корею»

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем