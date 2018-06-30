После поражения в 1/8 финала ЧМ главный тренер сборной Аргентины будет уволен

Сегодня, 22:58

Главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли будет отправлен в отставку. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины (АФА).

Сампаоли будет уволен после поражения его команды от сборной Франции в 1/8 финала ЧМ. Сам тренер заявляет, что не готов пока обсуждать свою дальнейшую карьеру. Он говорит, что игра команды Аргентины на Чемпионате – его огромное разочарование. Имея в составе одного из лучших игроков в мире, команда не смогла создать ему такие условия, чтобы он проявил свои лучшие качества.

Экс-тренер все же поблагодарил аргентинскую команду за усилия, которые они приложили в ходе мундиаля, за то, что игроки старались сделать все возможное для победы. Он говорит, что команда имела шанс до самого конца, но у всех бывают неудачи, и это та самая неудачная игра.