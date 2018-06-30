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Во время эфира на одном из аргентинских телеканалов футболист легенда попробовал объяснить, что случилось во время матча Аргентины и Нигерии на ЧМ 2018 в России.

Диего Марадона вел себя в студии довольно странно, у него была заторможена речь, взгляд был потухшим. Диего рассказал о том, что социальные сети начали очень быстро распространять ложную информацию о его здоровье. Его родные и близкие очень переживали по причине того, что плохие новости становятся популярными быстрее, чем хорошие. Но они оказались ложью.

Во время матча 26 июня Марадона привлек к себе не меньше внимания, чем сборная Аргентины. Диего развернул в VIP ложе плакат с своим изображением, кричал, показывал некультурные жесты, а потом уснул. Футболисту-легенде пришлось вызывать медиков. Они объяснили, что гиперактивность у Марадоны случилась в следствии приема запрещенных веществ.

Позже, 28 июня, в социальной сети Telegram получила огласку аудиозапись, которую опубликовал неизвестный человек. В ней говорилось о том, что Диего Марадона попал в одну из российских клиник, где вскоре скончался. После этого случая футбольная легенда назначила награду в 10 тысяч долларов за любую информацию о том, кто распространил ложные слухи. Марадона рассказал об эмоциях после информации о своей смерти. Он отметил, что вброс его разозлил и заставил переживать, ведь эта ложь может напугать миллионы его фанатов.