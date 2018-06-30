«Россия не у дел»: Экстрасенс из Молдовы назвал финалистов ЧМ-2018

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Сенсации ясновидящий на мундиале не предвидит.

В Facebook-аккаунте победителя международной «Битвы экстрасенсов» Моисея Лепэдату появился прогноз на исход ЧМ-2018. В нём экстрасенс из Молдовы указал пары полуфиналистов чемпионата. Также ясновидящий назвал и финалистов мирового первенства. Если верить предсказанию Лепэдату, то у России на домашнем мундиале шансов выйти хотя бы в четвертьфинал практически нет.

Такой вывод можно сделать из заключения ясновидящего, что соперник россиян, а именно сборная Испании, непременно сыграет в полуфинале и выйдет в финал соревнований. При этом прогнозе Россия безальтернативно останется не у дел уже на первой стадии плей-офф. Также в ½ ЧМ-2018 экстрасенс видит Португалию, Англию и Бразилию. Последняя, судя по предсказанию Лепэдату, станет вторым финалистом чемпионата. Англичане и португальцы же покинут турнир досрочно. Первые не выдержат натиска «селесао», а вторым не поможет одолеть «фурию роха» даже бессменный лидер «Реала» Криштиану Роналду. Кто же 15 июля поднимет над головой заветный трофей, экстрасенс говорить не стал.

Ранее мы писали, что кошка из Рязани точно предсказала исход пяти матчей ЧМ-2018.