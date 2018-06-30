Московские фанаты заполнили фан-зону, несмотря на ливень

Сегодня, 19:26

Москва стала центром "апокалипсиса".

Как сообщают местные информагентства, московские фанаты и гости города просто заполонили фан-зону, несмотря на ливень и надвигающийся шторм. Люди вооружились зонтами и собираются досмотреть футбол в различных частях Москвы, куда непогода ещё не дошла.

Свободных мест нет почти нигде. Люди заняли все столики, а над ними нависают огромные чёрные тучи. Много фанатов ходят по Москве в надежде найти себе место хоть где-нибудь.

В итоге начался сильный дождь и гром. Хотя фан-зоны и заняты, принять фанатом готовы спорт бары, которые в обилии расположены неподалёку.