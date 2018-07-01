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Милана Кержакова призналась в наркомании и клевете на мужа

Сегодня, 05:45

Супруга бывшего футболиста, экс-зенитовца Александра Кержакова 24-летняя Милана написала в социальной сети, что она лечилась от наркомании. Она призналась, что ее сломила смерть отца, сенатора Вадима Тюльпанова.

Девушка рассказала, что до этого не употребляла наркотики, но, когда погиб в результате несчастного случая ее отец, сначала начался алкоголь, дальше – больше. Милана говорит, что Саша старался, как мог, помочь ей пережить горе, преодолеть отчаяние.

Яна Рудковская очень помогала сочувствием и советами Милане. Она стремилась сохранить семью Кержаковых, а Милана всем врала, очерняла знаменитого футболиста. Обвинение в том, что Александр похитил ребенка и не дает с ним видеться – тоже неправда.

Сейчас Милана по совету Рудковской призналась в своей лжи, в клевете на мужа и наркомании. Милана 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, но сейчас обещает, что она все преодолеет, выкарабкается. Сын Кержаковых Артемий находится, естественно, с отцом. Милана решила публично принести извинения мужу и всем, кого она обманывала, выдумывая разные обвинения. Позвонила она также Яне Рудковской и извинилась перед ней. Милана хочет, когда полностью вылечится, создать фонд помощи попавшим в такую же ситуацию женщинам.

А сейчас же ее самое большое желание – чтобы муж простил ее за неразумные поступки. Милана очень хочет сохранить семью и вернуть любовь мужа.

Рудковская приняла эти извинения и пожелала Милане больше не вести себя так легкомысленно и не вводить в заблуждение окружающих.

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