Жена Кержакова: Он поднимал на меня руку и изменял

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Жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова год назад давала интервью об изменах мужа, но потом попросила не публиковать его, чтобы сохранить семью. В мае этого года стало известно о разрыве их отношений, и теперь это интервью опубликовано.

Супруга футболиста рассказала, что считает этот брак со стороны Александра браком по расчету. Он женился на ней как на дочери сенатора Вадима Альбертовича Тюльпанова.

Сначала жизнь молодоженов была похожа на сказку. Муж исполнял все желания молодой жены, дарил подарки. Но постепенно все изменилось. Милана говорит о многочисленных изменах Александра: "Он поднимал на меня руку и изменял". Кроме того, она жалуется, что Кержаков забрал их годовалого сына Артемия и запрещает с ним видеться, требуя медицинское заключение о ее адекватности.

Как-то Милана спросила Александра, может, он женился на ней из корысти, спланировал их знакомство. Муж рассердился и дал ей подзатыльник.

Девушка молчала и об изменах мужа, и о его рукоприкладстве, стараясь сохранить семью. Она говорит, что муж даже снял видео, на котором она пьяная, и шантажирует ее, угрожая выложить это видео на всеобщее обозрение.

Страшная беда – смерть ее отца в результате несчастного случая – перевернула все в жизни Миланы. Она была тогда на последнем месяце беременности.

Сама она признает, что смерть отца ее сломила, из-за этого она даже попала в наркологическую клинику.

Ситуация с похищением ребенка у Миланы Кержаковой ее супругом, напоминает историю, которая произошла несколько лет назад. Тогда Александр Кержаков тоже забрал ребенка у бывшей жены Екатерины Сафроновой, обвинив ее в том, что она наркоманка.