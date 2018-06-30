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На стадионе в Самаре отравили стюардов бутербродами

Сегодня, 17:02

В четверг, 28 июня, на арене проходил матч Сенегал – Колумбия, которые, к слову, сыграли 0:1. Именно тогда и произошло отравление.

На каждом матче работникам выдают стандартный набор продуктов – вода, фрукты, бутерброды. Тогда на стадионе в Самаре и отравили стюардов бутербродами. Пострадали 15 человек – они стали себя плохо чувствовать, начались проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Один из пострадавших рассказывает, на бутербродах была давняя дата – 22.03.2018. Однако голод победил сомнения, после чего и получили проблемы с желудком.

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