На сочинском стадионе к WIFI могут подключиться 45 тысяч человек

Сегодня, 16:34

На сегодняшний день арена в Сочи является лидером среди всех в России – даже столичные «Лужники» не дотягивают.

Представитель департамента связи в Краснодарском крае Евгений Юшков рассказал, что теперь на сочинском стадионе к WI-FI смогут подключиться 45 тысяч человек. Благодаря установленным 300 точкам беспроводной сети стадион не испытывает проблем с коммуникациями. Также Юшков сообщил о работающих 69 информационно-коммуникационных и инженерных систем, обеспечивающих «плавность» интернета. «Фишт» уже стал рекордсменом среди российских арен по количеству подключенных гаджетов к интернету во время футбольного матча – 5200, когда в других областях еле доходит до пяти тысяч.

Именно сегодня сочинский стадион «Фишт» примет 1/8 финала, матч Португалия – Уругвай. Начинается игра в 21:00 по московскому времени.