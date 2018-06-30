VistaNews.ru


На сочинском стадионе к WIFI могут подключиться 45 тысяч человек

Сегодня, 16:34

На сегодняшний день арена в Сочи является лидером среди всех в России – даже столичные «Лужники» не дотягивают.

Представитель департамента связи в Краснодарском крае Евгений Юшков рассказал, что теперь на сочинском стадионе к WI-FI смогут подключиться 45 тысяч человек. Благодаря установленным 300 точкам беспроводной сети стадион не испытывает проблем с коммуникациями. Также Юшков сообщил о работающих 69 информационно-коммуникационных и инженерных систем, обеспечивающих «плавность» интернета. «Фишт» уже стал рекордсменом среди российских арен по количеству подключенных гаджетов к интернету во время футбольного матча – 5200, когда в других областях еле доходит до пяти тысяч.

Именно сегодня сочинский стадион «Фишт» примет 1/8 финала, матч Португалия – Уругвай. Начинается игра в 21:00 по московскому времени.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Питерский стадион вместе с «Лужниками» вошёл в ТОП-10 лучших арен мира

Парник для газона на стадионе "Самара-Арена" развалился

Пошлые танцы и красивый преступник: Состоялась презентация клипа Ольги Бузовой «WiFi»

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем