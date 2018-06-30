Жена и дети Месси прилетели в Казань для поддержки форварда

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В преддверии важного предстоящего матча Франция-Аргентина в Казань прилетели родственники Месси. Его жена и дети, а также другие члены семьи прибыли для поддержки форварда.

Кроме супруги с детьми, в Казань уже 29 июня приехали родители, братья, племянники футболиста.

Матч 1/8 финала Чемпионата Франция-Аргентина. Это стартовый матч плей-офф турнира. Франция в ходе Чемпионата показала мощный футбол, а Аргентина, финишировавшая второй в группе, смотрится аутсайдером этого матча. Но команда, в которой есть Лео Месси, может победить любую команду мира, поэтому обычная арифметика в этом случае неуместна.

В соответствии со статусом этих команд никто бы не был удивлен даже таким финалом – Франция-Аргентина.