Собянин поблагодарил полицейских за работу во время ЧМ-2018

Сегодня, 14:35

В ходе разговора с правоохранителями района Гольяново мэр Москвы высказал свое мнение по поводу их работы на чемпионате в столице.

Сергей Собянин поблагодарил полицейских за добросовестную работу во время ЧМ-2018 и посоветовал придерживаться этого направления. Также мэр в разговоре упомянул о большом количестве ресурсов, которые были задействованы во время проведения матчей для охраны порядка в Москве.

Собянин подчеркнул, что важно сохранить баланс между комфортом гостей страны и допустимыми нормами поведения. Болельщики, как говорит мэр, должны понимать, что столица гарантирует им как порядок, так и безопасность.

Мэр Москвы считает, что самый сложный этап еще не пройден: впереди полуфинал и финал ЧМ. Но он надеется, что все пройдет хорошо.