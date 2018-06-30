Дом футболиста Салаха окружили фанаты

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Неизвестные опубликовали в интернете адрес проживания египетского футболиста Мохамеда Салаха, после чего толпы поклонников выдвинулись к спортсмену в гости.

Футболист на данный момент проживает в Кире. Поклонники окружили его дом до тех пор, пока футболист не вышел на улицу. Фанаты очень обрадовались тому, что спортсмен не прогнал их, а пообщался и раздал автографы.

Ранее сообщалось, что Салах приедет в Чечню по приглашению главы республики. Египтяне не набрали достаточно очков, чтобы удержаться в группе А, поэтому, их участие в чемпионате мира окончено.