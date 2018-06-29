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Сборную Южной Кореи забросали яйцами по прилету на родину

Сегодня, 22:54

Сегодня, 29 июня, игроки приземлились в аэропорту Инчхома. Там их ждали более полутысячи фанатов с подарками и цветами, однако некоторые решили встретить команду «по-своему».

Сборную Южной Кореи забросали яйцами по прилету на родину. Хоть этот Чемпионат мира был точно лучше предыдущего: три набранных очка против одного в 2014 году. Тогда их унизили больше – забросали конфетами, что является позором в Корее.

Корейская команда хоть и не смогла выйти в 1/8, но все же хорошо запомнилась всем болельщикам. Именно они забили два стыдных гола в ворота действующих мировых чемпионов – немцев. Однако до этого проигрывали Швеции 0:1, Мексике 1:2, но даже неожиданная победа не помогла им задержаться в России побольше.

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