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Шутники в преддверии матча с Испанией украли у Артема Дзюбы бутсу

Сегодня, 16:07

29-летний форвард сборной России подвергся розыгрышу после сегодняшней тренировки. Персонал национальной команды лишил нападающего части «обмундирования».

В преддверии матча с Испанией у Артема Дзюбы украли бутсу. Шутники, в лице персонала сборной России, решили разрядить напряженную обстановку в раздевалке перед матчем плей-офф. Вскоре пропажа вернулась к законному владельцу.

Ранее Песков сообщил СМИ, что Владимир Путин не сможет посетить исторический матч подопечных Станислава Черчесова из-за плотного рабочего графика.

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