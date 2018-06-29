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В Москве гостиницы загружены на 90% из-за ЧМ по футболу

Сегодня, 11:22

В центре столицы заселиться практически невозможно. 72 отеля получили категорию звездности, сейчас их количество равно 1525.

На сегодняшний день в Москве гостиницы загружены на 90% из-за ЧМ по футболу, несмотря на то, что некоторые команды не смогли пройти на финальный этап конкурса и их болельщики массово покидают Россию. Отмечается, что в центре Москвы практически невозможно заселиться из-за наплыва гостей.

В городах, где проводятся матчи, все гостиницы в обязательном порядке должны пройти классификацию по звездам. Это было введено для прекращения роста цен на номера. В рамках решения правительства эконом-вариант стоит не больше 3,48 тысяч рублей в стуки. В Москве футбольные состязания пройдут в «Лужниках» и «Спартаке».

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