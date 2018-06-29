Составлен рейтинг худших сборных ЧМ-2018 в России

Сегодня, 07:21

Панама стала самой слабой командой Чемпионата мира, не набрав ни одного очка, пропустив больше всех и забив меньше всех голов.

Накануне закончился групповой этап ЧМ-2018 в России. Сегодня мировые болельщики могут передохнуть, ведь впервые с 14 июня футбола не будет. Параллельно составлен рейтинг худших сборных. В него попали 16 команд, не сумевших пробиться в плей-офф мундиаля.

Хуже всех на ЧМ-2018 проявила себя сборная Панамы, набравшая 0 очков, забившая 2 и пропустившая 11 голов. Практически аналогичный результат у египтян, единственная разница – 6 пропущенных голов. В отличие от Мохамеда Салаха и компании, панамцы покидают мундиаль в отличном настроении, ведь участие на Чемпионате мира для них – это уже колоссальный успех, а тут еще и два гола получилось забить.

Сборные Польши и Германии стали главными разочарованиями ЧМ-2018. Обеим командам предсказывали уверенный выход в плей-офф, однако они с треском провалили групповой этап.

Мундиаль в России продолжится завтра. В 1/8 финала сойдутся Франция с Аргентиной (16:00) и Уругвай с Португалией (20:00). Россия с Испанией сыграют 1 июля (16:00).