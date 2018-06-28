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Марадона заплатит 10 тыс. долларов за поиск автора слухов о его смерти

Сегодня, 20:41

Марадона был шокирован распространением информации о своей кончине. Он настроен решительно и не собирается оставлять ситуацию не решенной.

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона, находясь в Питере на матче Нигерия – Аргентина, очень бурно следил за ходом игры. На матче неоднократно показывали его негодование и некорректные жесты. После игры неизвестный источник начал оглашать информацию о том, что легендарному футболисту стало плохо, а уже в больнице он скончался.

Марадона опроверг эту информацию и заявил, что заплатит 10 тыс. долларов за поиск автора слухов о его смерти. Адвокат аргентинца отметил, что у Диего подскочило давление, после чего врачи не рекомендовали ему оставаться на вторую половину матча. Но легенда мирового футбола, конечно же, пропустил подобную рекомендацию медиков мимо ушей.

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