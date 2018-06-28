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Испанский болельщик попросил у Путина разрешение на барабан

Сегодня, 19:46

Мануэль дважды получал отказ на пронос инструмента на стадион. На этот раз мужчина решил не сдаваться и отправил письмо президенту России и Педро Санчесу, а также в федерацию футбола.

Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро попросил разрешение у Путина на барабан, чтобы пронести на стадион «Лужники». Именно на московском стадионе будет проходить 1/8 финала.

Известен фанат по кличке Маноло – барабанщик, а запрещали из-за мер безопасности на футбольном матче. Мужчина не хочет расставаться со своим инструментом, поэтому и решился на электронное письмо Владимиру Путину.

Пройдет игра в «Лужниках» уже 1 июля между первым номером группы В и вторым номером группы А.

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