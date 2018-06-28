Ведущие из Британии пользовались флагом Германии, как тряпкой

Сегодня, 19:03

После поражения немецкой сборной Южной Корее со счетом 0:2, многих расстроил и очень удивил этот факт. Но корреспонденты утренней программы пошли еще дальше.

Ведущие программы «Доброе утро, Британия» поделились видеозаписью, где видно, как флагом Германии журналисты пользовались, как тряпкой. Все началось с момента, как расстроенный болельщик сорвал флаг и выкинул за барную стойку. После этого ведущая Кэти Рикитт подняла его, скомкала и начала вытирать стойку.

Зрителей это настолько удивило, что многие стали делиться фрагментом передачи с использованием хештега #грубость. Девушка принесла позже свои извинения, однако людям до сих пор не понятен такой жест.