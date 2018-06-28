Кержаков: России легче сыграть с Испанией, чем с Португалией

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Команда не имеет такого «убийцу», как Роналду, считает экс-форвард российской сборной. Иньеста также уже не тот, ведь он теряет много мячей, а Иско просто может не пройти оборону, чтобы создать момент.

Александр Кержаков пообщался с журналистами и отметил, что России намного легче сыграть с Испанией, чем с Португалией, ведь капитан команды португальской сборной создает опасные моменты из ничего, поэтому футболисты имеют серьезное преимущество перед оппонентами и могут представлять опасность для россиян.

Как подчеркнул Кержаков, Испания вовсе не имеет серьезных и опасных игроков, которые могли бы сильно пугать Россию на матче 1 июля. Встреча испанской и российской сборных состоится в Москве, где футболисты продолжат отстаивать честь своих родных стран в плей-оффе.