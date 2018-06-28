Путин сыграл с Инфантино в футбол на Красной площади

Сегодня, 16:29

Прибыли два президента ради того, чтобы объявить о старте матча юношеской команды «Тотем» против легенд мирового футбола. А также сами вышли на поле.

Владимир Путин сыграл в футбол на тренажере с Джанни Инфантино в парке футбола на Красной площади. Как и президент ФИФА, так и российский лидер попали в ворота со второй попытки, забили по одному голу.

Что касаемо «Тотема», так это клуб, в котором состоят 20 детей из неблагополучных семей и еще 45 сирот. С их побед главная – первые на Чемпионате мира среди интернатов и детских домов в 2016 году. Сразятся юноши со звездами в истории футбола: испанцами Икером Касильясом и Карлесом Пуйолем, россиянами Дмитрием Булыкиным и Алексеем Смертиным, бразильцем Роналдо и немцем Лотаром Маттеусом. Парк футбола начал свою работу 21 июня и пробудет на главной площади страны до конца ЧМ-2018. Также подобные парки существуют и в других областях – самыми первыми были Сочи, еще весной. Также гостей праздника футбола ждут викторины и различные интересные конкурсы.