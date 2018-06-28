Лунев описал Черчесова тремя словами

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Вратарь сборной считает, что сделать хет-трик и сразиться умениями с Роналду в команде могут сразу несколько человек – Головин, Дзюба и Смолов. Более того, кто будет выступать в составе команды, тот и сделает, считает голкипер.

Андрей Лунев описал главного тренера Станислава Черчесова тремя словами – «хороший, лучший, топ». Спортсмен таким образом ответил на вопрос журналистов, как он может охарактеризовать наставника. Лунев также отметил, что сейчас команда готовится ко встрече с испанцами, что произойдет 1 июня в Москве.

Такое событие является ожидаемым для всех россиян, ведь страна впервые в истории после нескольких игр вышла в плей-офф. Однако многие болельщики не верили даже в такой исход, но футболисты сборной обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), хоть после этого и проиграли Уругваю (0:3).