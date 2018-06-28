В победу отечественной сборной на ЧМ-2018 верят 8% россиян

Сегодня, 15:20

Такие данные получены ВЦИОМ, который провел опрос среди россиян. До игры с Уругваем этот показатель составлял 14%.

Не так давно отечественной сборной на ЧМ-2018 пришлось отдать победу сборной Уругвая, которая выиграла со счетом 3:0. После матча интервьюеры из Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в котором количество россиян, которые верят в победу национальной сборной в ЧМ, сократилось до 8% из 14%. Также болельщики стали меньше верить в то, что наша сборная выйдет в четверть финала (25%), в полуфинал, по мнению зрителей, у нашей сборной тоже не так много шансов (12%), а о том, что сборную России можно увидеть в финале, думают только 7%.

Несмотря на достаточно низкие показатели, Константин Абрамов, глава ВЦИОМа утверждает, что большая доля населения России все же поддерживает наших футболистов. Также представитель центра отмечает, что фанаты надеются на победу в игре с Испанией, которая состоится 1 июля в Москве.