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«Нервная работа, как здесь не выпить»: Футбольные тренеры снимают стресс алкоголем

Сегодня, 13:37

Стоять у кромки поля – не бегать вместе со своими подопечными. Нужно спокойствие и выдержка, особенно, когда дело касается важных матчей. Спорт спортом, однако мировые наставники не брезгуют «принять на грудь» после напряженного поединка.

Накануне сборная Бразилии уверенно переиграла сербов (2:0), обеспечив себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Несмотря на первое место в группе и игру в полсилы, тренеру пентакампеонов Тите пришлось серьезно понервничать, да так, что прямо на пресс-конференции он заявил о желании выпить кайпиринью.

О том, что футбольные тренеры снимают стресс алкоголем, известно давно. В отличие от игроков, им не нужно бегать 90 минут, практически ежедневно тренироваться и сдавать допинг-тесты. Некоторые именитые наставники умудряются дополнительно говорить «да» курению, к примеру, Маурицио Сарри из итальянского «Наполи».

Разумеется, российские наставники также не без грешка. Всю правду наизнанку когда-то вывернул экс-тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, временно переквалифицировавшийся в комментатора. Сам специалист не употребляет алкоголь, поэтому ему краснеть не приходится. А вот его коллеги любят «ухватиться за рюмку» после напряженного матча, ну или просто так.

«Нервная работа, как здесь не выпить», - считает рядовой российский тренер.

Слуцкий весь из себя правильный, но тогда как он справляется со стрессом, спросите вы. Очень просто, Леонид Викторович пишет юмористические стихотворения в поздравительной форме или поет в караоке. Ну что же, давайте похлопаем именитому отечественному наставнику, ведь он почти всю тренерскую карьеру проработал с Акинфеевым, Кокориным и прочими кудесниками мяча, не изменив принципам. Такой выдержке можно только позавидовать.

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