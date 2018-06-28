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Саво Миловевич благодарен народу России за поддержку

Сегодня, 13:28

Вице-президент футбольной сборной Сербии Саво Милошевич остался доволен игрой своей команды и благодарит Россию за теплый прием.

 Саво Милошевич признался: "Должен сказать, ЧМ по футболу 2018 в России проходит на высшем уровне вопреки всем антироссийским высказываниям. Российский народ был с нами на всех матчах, и мы чувствовали их поддержку и благодарим их за это. Наша дружба народов - факт, так сложилось, и этого мы не забудем".

Следует напомнить, сборная Сербии проиграла Бразильцам и покинула турнир.

Футбольная "волна" завершится 15 июня, а до тех пор Россия наслаждается повышенным вниманием туристов со всех стран мира.

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