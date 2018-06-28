Защитник команды Бразилии получил травму и покинул поле

Сегодня, 11:57

Сегодня состоялся футбольный матч между командой Бразилии и Сербии. Противостояние состоялось в Москве.

Защитник команды Бразилии - Марсело получил травму на 10-й минуте матча и был заменён. Бразилец переживал, что не сможет участвовать в матче и с досадой покинул футбольное поле. После матча в соцсетях он написал: " Хвала господу богу, травма оказалась незначительной, вскоре я смогу вернутся в свою команду." Футбольный матч завершился победой команды Бразилии со счетом 2:0.

Благодаря победе бразильцы смогли набрать необходимое количество очков и выйти в плей-офф. В дальнейшем их ожидает противостояние с командой Мексики 2 июля в Самаре.