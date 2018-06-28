На ЧМ-2018 установлен новый рекорд по количеству автоголов

Сегодня, 09:31

Рекордсменами стали футболисты Швейцарии, забив восьмой автомяч в ворота Коста-Рики.

Подопечные Йоахима Лева продемонстрировали чудеса невезения и вялой игры в значимом для команде поединке против сборной Кореи. Примечательно, что новости мундиаля в России привлекают большой интерес не только футбольных фанатов, но и незаинтересованных людей. На ЧМ-2018 произошло много изменений. Например: сборная Кореи обыграла Германию, Криштиану Роналду получил желтую карточку и пообещал жениться.

Также установлен новый рекорд по количеству автоголов. Это произошло в поединке КостаРики и Швейцарии. Это стал 8 по счету автомяч этого ЧМ-2018. Швейцарец Янн Зомер побил рекорд, поразив свои ворота в игре с Коста-Рикой, чем обеспечил 8 автогол в итоговом счете для ЧМ. Напомним, что мундиаль продлится до 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.