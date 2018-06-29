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Конечно же, главными посетителями тайного укрытия «вождя всех народов» стали пассионарные латиноамериканцы. Именно в Коста-Рике и Уругвае детей иногда называют в его честь.

В Самаре болельщики ЧМ-2018 побили рекорд посещаемости Бункера Сталина. В минувшую среду музейный объект осмотрели более 700 человек. В гулких бетонных залах подземного укрытия раздавалась в основном испанская речь. Как сообщают работники музея, они редко сталкивались с такими внимательными и заинтересованными слушателями.

На время проходящих в Самаре матчей Чемпионата мира все музеи города продлили график своей работы. Соответственно, цены на билеты были значительно увеличены. Например, до мундиаля Бункер Сталина можно было осмотреть за 250 рублей, теперь же, туристу нужно выложить две с половиной тысячи рублей. Впрочем, латиноамериканцев, у которых ментально «революционная кровь», такая стоимость посещения не пугает. Судя по отзывам, туристов потрясла грандиозность подземного сооружения и все раритеты, оставшиеся с тех давних времен.