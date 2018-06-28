Сегодня, 09:01

Главная сенсация ЧМ-2018 вызвала широкую гамму чувств у футбольных болельщиков и экспертов. От ступора и шока, до цунами комментариев с множеством версий. Социальные сети буквально «гудят».

Рунет взорвался злорадным юмором после вылета сборной Германии, пропустившим два безответных мяча от аутсайдера группы Южной Кореи. Нельзя сказать, что большинство злорадствующих комментаторов правы в таком циничном отношении к глобальному провалу действующего чемпиона мира, однако в довольно злых шутках и мемах можно разглядеть разочарование.

Особо дотошные болельщики припомнили печальную статистику, по которой именно чемпионов прошлого чемпионата, в следующем ожидают роковые неудачи. Большинство пользователей социальных сетей изощрялись на тему трагических событий более чем 70-летней давности, припоминая немцам другие российские поля, где они тоже потерпели поражение и вынуждены были надолго «вылететь» с мировой арены. Впрочем, такие намеки нельзя назвать тонкими, а тем более политкорректными.