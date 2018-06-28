«Порхает, как бабочка, но жалит как комар»: Уткин предсказал фиаско Бразилии в плей-офф ЧМ-2018

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Легендарный комментатор остался недоволен игрой пентакампеонов на групповом этапе Чемпионата мира, обвинив Неймара и компанию в несерьезности. Демонстрируя подобные «танцы», подопечные Тите «получат по физиономии» от равного по силе соперника, уверен журналист.

«Порхает, как бабочка, но жалит, как комар. А должна убивать. Несерьезно как-то. Или вправду настолько сильнее всех, но это вряд ли возможно», - высказался Василий Уткин после победы сборной Бразилии над Сербией (2:0).

Пентакампеоны заняли первое место в группе Е, однако российский комментатор, как и многие мировые эксперты, остался недоволен игрой одних из главных претендентов на победу в России. Бразилия единственная команда на этом чемпионате, проблема которой в том, что она играет вполноги. Понять силу подопечных Тите не могут как специалисты, так и они сами. Более сильный соперник воспримет бразильские «танцы», как неуважение к себе, дав Неймару и компании по физиономии, считает журналист.

Уткин предсказал фиаско пентакампеонам в плей-офф ЧМ-2018, если отношение команды к игре не изменится к первому матчу на вылет.

2 июля бразильцы сойдутся с мексиканцами в 1/8 финала мундиаля в России. Потенциальные соперники команды Тите станут известны сегодня, после заключительных матчей в группах G и Н.

Василий Уткин 12 лет не комментировал матчи Чемпионата мира на федеральных телеканалах. На первенстве в России состоялось триумфальное возвращение легендарного комментатора, однако очень быстро он и «Первый канал» расторгли контракт. Василий попросил СМИ уважать его право на приватность, не раскрыв причину скандала.