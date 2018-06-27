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"Не сдержать слёз": Реакция фанатов на вылет Германии с ЧМ-2018

Сегодня, 22:04

Тысячи немцев остались с разбитыми сердцами, наблюдая за матчем Германия – Южная Корея в Берлине. Не было ни одного болельщика, который не проронил бы слезу.

Сегодня сборная Германии впервые не вышла в плей-офф Чемпионата мира, отдав обеду сборной Южной Кореи. Огромная фан-зона в Берлине была переполнена немецкими болельщиками, которые пришли с символикой Чемпионата и своей сборной. Однако вскоре краска для лица смазалась из-за многочисленных слез.

Реакция фанатов на вылет Германии с ЧМ-2018 облетает сеть и мало кого оставит равнодушным. Болельщики не могли сдержать слез, ведь их надежды на действующих чемпионов были очень высокими. Тысячи немцев стояли бок о бок, разделяя свои эмоции.

Отметим, что и сами футболисты сборной не смогли сдержать слез: ставки были высоки, как и давление, но все закончилось, и сборная Германии едет домой, где их ждут болельщики, готовые разделить всеобщее разочарование и печаль.

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