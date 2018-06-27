Рязанская кошка Кеса угадывает результаты Чемпионата

Сегодня, 21:43

Знаменитая рязанская кошка Кеса из бара «Червячок» в очередной раз сделала прогноз на сегодняшний матч Чемпионата мира по футболу.

Эта известная уже не только в Рязани кошка-предсказательница делает прогнозы на очередные матчи. Сегодня она делала выбор между командами Бразилии и Сербии. Кеса выбрала миску на листе бумаги с надписью «Бразилия».

Кошка Кесадилья угадывает почти все результаты футбольных матчей – исход семи игр предсказан безошибочно, и только в одном случае – матче между Исландией и Хорватией - животное ошиблось.

Напомним, матч Бразилия — Сербия начался сегодня в 21:00.

Самым известным футбольным оракулом из животного мира был осьминог из Оберхаузена Пауль. Из 14 его прогнозов на мундиале 2010 года 12 оказались верными. 26 октября 2010 года Пауль умер, и в океанариуме были приспущены флаги, а также выставлена книга соболезнований.

Конечно же, рязанцы надеются на свою кошку и считают, что млекопитающее умнее осьминога.