VistaNews.ru


Лев: «Я в шоке, что мы не смогли обыграть Корею»

Сегодня, 21:12

Главный тренер сборной Германии высказался касаемо поражения. Стоит вопрос о его дальнейшей тренерской карьере.

Действующие чемпионы мира впервые за 68 лет не вышли из группы на ЧМ, получив поражение в игре со сборной Кореи, которая забила два победных гола. После игры в раздевалке у футболистов немецкой сборной нависла гробовая тишина. Главный тренер сборной высказал свое мнение и ответил на некоторые вопросы журналистов.

Йоахим Лев заявил: «Я в шоке, что мы не смогли обыграть Корею». Тренер не смог назвать причины поражения, однако признался, что команда разочарована, и общее настроение оставляет желать лучшего. Несмотря на сложившуюся ситуацию, тренер поздравил соперников. Лев подчеркнул, что сборная не заслужила новой победы в мундиале и ранний вылет из игры оправдан.

На вопрос о том, не думает ли Лев, что в немецком футболе наступил кризис, он решительно дал отрицательный ответ. Тренер отметил, что уже около десяти лет сборная показывает стабильные результаты и завоевывает многочисленные победы. Однако вся ответственность полностью лежит на нем, и он теперь не уверен в дальнейшей тренерской деятельности.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сборная Германии настроена решительно после поражения от Мексики

Тренер сборной Нигерии опроверг информацию о запрете общаться с россиянками своей команде

Из-за травмы Салаха сборная Египта не вышла плей-офф

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем