Лев: «Я в шоке, что мы не смогли обыграть Корею»

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Главный тренер сборной Германии высказался касаемо поражения. Стоит вопрос о его дальнейшей тренерской карьере.

Действующие чемпионы мира впервые за 68 лет не вышли из группы на ЧМ, получив поражение в игре со сборной Кореи, которая забила два победных гола. После игры в раздевалке у футболистов немецкой сборной нависла гробовая тишина. Главный тренер сборной высказал свое мнение и ответил на некоторые вопросы журналистов.

Йоахим Лев заявил: «Я в шоке, что мы не смогли обыграть Корею». Тренер не смог назвать причины поражения, однако признался, что команда разочарована, и общее настроение оставляет желать лучшего. Несмотря на сложившуюся ситуацию, тренер поздравил соперников. Лев подчеркнул, что сборная не заслужила новой победы в мундиале и ранний вылет из игры оправдан.

На вопрос о том, не думает ли Лев, что в немецком футболе наступил кризис, он решительно дал отрицательный ответ. Тренер отметил, что уже около десяти лет сборная показывает стабильные результаты и завоевывает многочисленные победы. Однако вся ответственность полностью лежит на нем, и он теперь не уверен в дальнейшей тренерской деятельности.