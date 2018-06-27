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Гальярдо стал обладателем «самой ранней» желтой карточки в истории ЧМ-2018

Сегодня, 20:48

Мексиканский футболист установил рекорд. Так рано «горчичник» не получал еще ни один футболист.

Сегодня на матче сборной Мексики и сборной Швеции, который завершился со счетом 0:3, был установлен мировой рекорд. Мексиканский футболист Хесус Гальярдо стал обладателем «самой ранней» желтой карточки в истории ЧМ-2018. А получил он нежеланную карточку на 15-й секунде игры за фол футболисту из Швеции Оле Тойвонене.

Ранее обладателем подобного рекорда был футболист сборной Уругвая Хосе Батисте. Однако он получил не желтую, а красную карточку на 51-й секунде матча. Из подобных нарушений и формируется история мировых Чемпионатов. Однако вряд ли обладатели подобных рекордов ими гордятся.

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