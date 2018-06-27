«Очередная сенсация»: Германия впервые не вышла в плей-офф на ЧМ

Сегодня, 19:51

Действующий чемпион мира не прошел в 1/8 финала и пакует чемоданы.

Фанаты искренне надеялись увидеть жесткую и прекрасную игру подопечных Йоахима Лёва. Он руководит игровым процессом с августа 2006 года. За этот период команда выросла и укрепилась. Однако, счастливый момент фавора уже закончился для немцев именно сегодня. Этот мундиаль запомнится многим болельщикам: сборная Кореи обыграла Германию, Криштиану Роналду получил желтую карточку и пообещал жениться. Никто не предвещал поражения именитой сборной именно в поединке своей группы. Очередная сенсация ожидала корейскую команду, которую до последнего не видели соперницей знаменитых футболистов.

В последнем туре Германия уступила со счетом 0:2 Южной Корее. Параллельно сборная Швеции обыграла мексиканцев со счетом 3:0. Сборная Швеции с шестью очками заняла первое место в группе, Мексика уступила ей по разнице забитых и пропущенных мячей и осталась второй. На третьем месте - сборная Южной Кореи, Германия - на последнем. Исходя из этого, сборная Германии впервые с 1950 года не вышла в плей-офф на ЧМ.