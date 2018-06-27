Футбол и секс: ЧМ-2018, как альтернатива женским мигреням

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У мужской половины человечества случаются периоды, когда можно с полным на то основанием поквитаться со спутницами жизни за «голова болит».

Большой футбол внес гендерную справедливость в миллионы домов по всему миру. ЧМ-2018, как альтернатива женским мигреням, дал возможность главам семейств проявить свой вариант каприза, против которого нечего возразить и противопоставить. Ученые уже провели масштабные исследования, которые показали, что более 80% респондентов не станут заниматься сексом после проигрыша своей команды. Абсолютное количество болельщиков с негодованием отвергла саму идею интимной близости в ходе трансляции поединка.

Однако женщинам стоит надеяться на победу команды, за которую болеет любимый, так как 63% испытывают влечение после триумфа сборной, а каждый забитый гол в ворота соперника, лишь увеличивает либидо. Только 27% мужчин готовы задуматься о сексе во время трансляции, но только если это не помешает им следить за событиями на поле. Психологи советуют женщинам в течение месяца не проявлять активность, так как у них есть гораздо больше времени для «реванша».