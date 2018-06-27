Ростов в дни ЧМ-2018 проводит акцию «Твори добро»

Сегодня, 18:48

Болельщики с ограниченными возможностями смогли посетить и принять участие во всех мероприятиях, посвященных мундиалю.

Ростов-на-Дону в дни ЧМ-2018 проводит акцию «Твори добро», которая станет знаковым событием для многочисленных пациентов специализированных клиник, интернатов и домов-инвалидов. Несмотря на кажущуюся разовость мероприятия, сами пациенты с благодарностью приняли предоставленную возможность участвовать в феерическом празднике Большого футбола.

Культурная программа, приготовленная для людей с ограниченными возможностями, разнообразна. Волонтерская группа будет обслуживать перемещение по городу пациентов домов для инвалидов и психоневрологических диспансеров. Для них готовится разнообразная программа, связанная с ЧМ-2018. Будут разыграны сувениры и подарки от звезд мирового футбола.