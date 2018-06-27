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5 эпизод 9 сезона ознаменовался игрой на чемпионате в Спрингфилде сборной Португалии с противником.

Тема ЧМ-2018 не перестает быть актуальной для всего мира, особенно для тех, кто отправил свои сборные команды в Россию на мундиаль. Отличились своим креативным мышлением и создатели мультсериала Симпсоны. Однако, необычный интерес воплотился в 9 сезоне популярного комедийного ситкома. Поклонники «Симпсонов» нашли предсказание итогов ЧМ-2018. В Спрингфилде встретилась сборная Португалии с Мексикой.