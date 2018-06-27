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Турнир в честь 100-летия пензенского футбола пройдет на стадионе «Зенит»

Сегодня, 17:57

30 июня в Пензе на стадионе «Зенит» пройдет турнир, посвященный 100-летию пензенского футбола.

Церемония открытия начинается в 9:30. Потом состоится матч ветеранских команд «Зенит» и «Зенит-2003».

В честь 100-летия в этот день также на мини-полях пройдут турниры детских футбольных команд 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Также сыграют команды отцов юных футболистов.

Победители и призеры всех соревнований будут награждены дипломами и кубками. Об этом сообщает федерация футбола Пензенской области.

Точная дата появления футбола в Пензенской губернии неизвестна, но к 2016 году в городе насчитывалось уже семь команд. В 1918 году создается футбольная лига г. Пензы, в этом же году проводится первый чемпионат города. Клуб «Зенит» также основан в этом году.

Блиц-турниры по футболу с тех пор проводились регулярно, в 1920 году футбол как один из видов спорта вошел в губернскую олимпиаду. А регулярные чемпионаты Пензенской области проводятся с 1939 года. В этом и следующем, 1940 годах победу праздновал местный «Локомотив».

В послевоенное время в Пензе кроме «Зенита» существовали такие команды, как «Трактор», «Спартак», «Большевик», «Заря», «Труд», «Велозаводец» и другие.

Таким образом, из ныне существующих команд пензенский «Зенит» с датой основания – 1918 год – занимает почетное место по старшинству.

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