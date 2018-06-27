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Комитет Египта обвинил Чечню в поражении на ЧМ-2018

Сегодня, 16:57

Египетский комитет по делам молодежи и спорта обвинил Чеченскую Республику в провальном выступлении на ЧМ по футболу 2018. Базировавшиеся в Чечне египтяне не смогли набрать ни единого очка в группе А и заняли последнее место в рейтинге. Обвинение вызвало резонанс не только у мирного населения, но и у политиков.

После случившегося комитет по делам молодежи вознамерился начать проверку на наличие связи между провальным выступление сборной по футболу Египта и базированием в Чечне. Комиссия проведет расследование я выяснит, почему сборная федерации выбрала местом базирования именно Грозный. На обвинение египетских политиков Рамзан Кадыров ответил: "Сборная Египта была принята как положено - достойно и гостеприимно. Никаких замечаний и негативных отзывов не наблюдалось, наоборот были хвалебные и восхищенные комментарии. " Неизвестными был распространен слух, свидетельствующий о том, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах покинул сборную из-за давления, которое на него оказал лично Кадыров. Сам глава Чечни прокомментировал слух: " Это все сплетни наших недоброжелателей." Стоит отметить, что сборная Египта лишилась 62-летнейго тренера, который покинул должность после провального выступления в Грозном.

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