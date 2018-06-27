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Инвестиционный банк при помощи ИИ провел анализ дальнейших матчей ЧМ-2018. Прогнозы отличаются от тех, что были даны ранее.

Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы на ЧМ-2018. Инвестиционный банк использовал в своем анализе ИИ, с помощью которого было обработано более миллиона прогнозов, но учитывая уже состоявшиеся игры. Так, теперь аналитики утверждают, что в финал пройдут не сборные Бразилии и Германии, как говорилось ранее, а сборные Бразилии и Англии.

Компания уверяет, что бразильцы все равно остаются фаворитами чемпионата и победа будет за ними. Более того, бразильская сборная выбьет из турнира сборную Германии в 1/8 финала, а также сборную Бельгии на ¼ финала и Франции на ½ финала. К немцам присоединится и сборная России, которой не удастся обыграть испанцев. Сборную Испании, в свою очередь, обыграет сборная Англии. Также сообщается, что сборная Мексики не сумеет обыграть английскую сборную на ¼ финала.

Напомним, что одним из «точных аналитиков» для многих болельщиков считался кот Ахилл. Однако после вчерашнего матча Аргентина-Нигерия многие стали сомневаться в прежней силе кота-предсказателя. Дело в том, что Ахилл спрогнозировал победу нигерийцев, но победу одержали аргентинцы со счетом 2:1. Ветеринар считает, что таким образом кот хотел проучить болельщиков, напомнив о том, что он всего лишь домашний питомец.