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«Хвост виляет собакой»: Сампаоли попросил разрешение у Месси выпустить Агуэро

Сегодня, 11:36

Журналисты зафиксировали интересный диалог между наставником сборной Аргентины и центральным форвардом во время судьбоносного матча группового турнира.

Хорхе Сампаоли попросил разрешения у Лионеля Месси выпустить нападающего Серхио Агуэро на 80-й минуте матча. Журналисты «расшифровали» артикуляцию наставника аргентинской сборной. Случай можно было бы назвать беспрецедентным, если бы не события его предваряющие. Латиноамериканцы, которые считались безоговорочными фаворитами, стали самой критикуемой командой и были названы «великими обманщиками».

Для Сампаоли, который «потерял лицо» уже после старта ЧМ-2018, судя по всему, стало возможным проявление «демократии» в команде. Например, слухи о том, что тактику диктуют игроки сборной, распространились еще до матча со сборной Нигерии. Реальность показала, что аргентинцы перед встречей с французами в 1/8 не имеют четко обозначенной стратегии. По известному выражению – «хвост виляет собакой».

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