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«Вы жалкие!»: Дочь Марадоны обрушилась на журналистов из-за слухов о здоровье отца

Сегодня, 10:27

Легенда аргентинского футбола стал для некоторых представителей СМИ постоянным источником скандальных сенсаций, что и не стало исключением на Чемпионате мира в России.

Дочь 57-летнего Диего Марадоны обрушилась на журналистов из-за слухов о здоровье отца, во время судьбоносного для сборной Аргентины матча с нигерийцами. Репортеры ряда изданий, увидев возле бывшего кумира медиков, поспешили сообщить о приступе, случившемся с ним, намекая на пристрастие к недозволенным препаратам. Эта тема болезненного пристрастия Марадоны муссируется уже на протяжении десятилетий, однако известно, что после лечения, проблема была снята.

Дочь Марадоны Дальма, жестко отреагировала на намеки журналистов, заявив, что только жалкие люди могут втаптывать в грязь великого человека. Сам Диего объяснил присутствие рядом с собой медиков на стадионе в Санкт-Петербурге тем, что у него случился небольшой сердечный приступ. Действительно, легендарному аргентинскому форварду было из-за чего волноваться. Уже более 30 лет для Аргентины не являлось проблемой выйти из группового турнира.

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