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«Эпическая поездка»: Сборная Исландии поблагодарила Россию за радушный прием

Сегодня, 10:09

Островитяне, сенсационно ворвавшиеся два года назад в элиту мирового футбола, по достоинству оценили организацию первого для них мундиаля.

Сборная Исландии поблагодарила Россию за радушный прием, назвав Чемпионат мира-2018 эпической поездкой, доказавшей значимость спортивного мероприятия, не «запачканного» политическими дрязгами. Исландцы, несмотря на проигрыш группового турнира, но сыгравшие в ничью с аргентинцами, покидают чемпионат «с высоко поднятой головой» и прекрасными впечатлениями от качества приема, поддержки российских болельщиков, атмосферы добра и участия.

Действительно, сборная Исландия, которой руководит бывший дантист, в воротах которой стоит успешный режиссер рекламных роликов, а в нападении присутствует пожарный и менеджер по продажам, является настоящим феноменом. Благодаря развернутой несколько лет назад государственной программе, в стране, население которой составляет 300 тысяч человек, появились бесплатные детские футбольные школы с соответствующей инфраструктурой.

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