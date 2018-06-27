Египет: В провале сборной на ЧМ-2018 виновата Чечня

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Видимо, в Египте не знают, чего не стоит делать после драки. Сокрушительное поражение своих футболистов на Мундиале они готовы списать на что угодно.

Сейчас Египет на полном серьёзе заверяет, что в провале их сборной на ЧМ-2018 виновата Чечня. Ни больше, ни меньше.

Профильный парламентский комитет уже занялся «разбором полётов» и определением виновника в провале их сборной.

Сначала «крайним» назначили арбитра встречи Россия – Египет, который, якобы, не поставил ещё один пенальти в ворота Россиян. Но три мяча, которые Египет получил в свои ворота, куда их то девать. В том, что голы были справедливыми, ни у кого нет никаких сомнений.

Однако, после поражений не только от Уругвая, но даже от Саудовской Аравии стало понятно, что дело не в судье. Понадобился более крупный «крайний».

Египетские парламентарии решили, что во всём виновата Чечня. Во-первых, Грозный, где была база команды, расположен не близко от городов, где той предстояло играть. Типа у других сборных условия были иными.

Во-вторых, после поражения от России для команды Египта был устроен банкет, на котором присутствовал Рамзан Кадыров.

В-третьих, главный форвард сборной Мохамед Салах стал почётным гражданином Чечни. То есть его имидж использовался «несанкционированно».

И, самое возмутительной, с гостинице, где проживали игроки, размещались ещё и артисты.

Этим список обвинений пока исчерпывается.