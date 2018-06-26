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Как рассказывает глава департамента транспорта в столице, пассажирам удалось посмотреть уже больше 30-ти матчей.

Максим Ликсутов рассказывает, что 14 миллионов пассажиров посмотрели матчи ЧМ-2018 в столичном метро. Транслируются они каждый день в 2000 вагонов на 8000 экранов. Это дает возможность почти на всех линиях метрополитена следить за событиями на стадионах.

В каждом вагоне по 12 телевизоров: четыре по 21,5 дюйма и восемь экранов по 15,6 дюймов. Все они были установлены изначально для различных объявлений, связанных с работой метро.